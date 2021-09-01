Нападающий «Крыльев Советов» Герман Онугха, права на которого принадлежат датскому «Вайле», перешёл в «Рубин».

«Герман Онугха — игрок «Рубина»! Добро пожаловать!» — говорится в публикации пресс-службы «Рубина» в «инстаграм».

Нынешний сезон Герман Онугха начал в клубе «Крылья Советов», но аренда в самарском клубе была прервана. Герман сыграл в четырех встречах, но не отметился результативными действиями.

Онугха присоединился к «Крыльям Советов» в начале июля. В прошлом сезоне Онугха выступал за «Вайле». За датский клуб он провел 33 матча, в которых забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. «Вайле» выкупил права на Онугху у «Краснодара».