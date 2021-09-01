Сегодня в Балашихе состоится матч за Кубок открытия между ЦСКА и обладателем Кубка Гагарина «Авангардом». С этой встречи начнется 14 сезон Континентальной хоккейной лиги.

В юбилейный для себя сезон ЦСКА входит в новый сезон одним из фаворитов.

Последний раз эти команды встречались в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Тогда «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах, а решающий бросок совершил нападающий Сергей Толчинский, который был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

Прошлый финал стал первым в истории КХЛ, когда два раза подряд в нём играли одинаковые клубы. ЦСКА и «Авангард» встречались друг с другом в финале сезона-2018/2019. Тогда клуб ЦСКА в первый раз стал обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

Начало встречи ЦСКА против «Авангарда» — в 19:00 по московскому времени.