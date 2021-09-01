Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что весь гимнастический мир понимает психологические проблемы, на которые ссылается американка Симона Байлз.

Напомним, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз на Олимпийских играх в Токио снялась с соревнований в групповом многоборье. А также американка не смогла выступить в индивидуальном многоборье, в вольных упражнений, в соревнованиях в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. В упражнении на бревне Симона Байлз завоевала бронзовую награду.

Россиянка Ангелина Мельникова рассказала, что проблема, с которой столкнулась Симона на Играх в Токио, понятна многим в ее виде спорта.

«У меня в детстве тоже была такая проблема. Мы в гимнастике называем это «заскок», это когда ты не ориентируешься в пространстве. Все понимают эту проблему. От этой проблемы избавляет только время», — объяснила Мельникова на форуме.