Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что ей неприятно слышать, когда журналисты задают вопросы о том, как она потратит призовые за Олимпийские игры в Токио — 2020.

«Очень часто некорректные вопросы от журналистов — куда потратишь свою премию. Мне кажется, это не совсем корректный вопрос», — пояснила свою точку зрения Ангелина Мельникова на форуме «Новое знание».

Российским олимпийцам положены крупные призовые за завоевание наград на Олимпийских играх в Токио. За каждую золотую медаль спортсмен получает 4 миллиона рублей, серебряную – 2,5 млн рублей, а за бронзовую – 1,7 млн рублей.

Напомним, на Олимпиаде в Японии российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье. Две бронзовые медали удалось выиграть в вольных упражнениях и в многоборье.