Российская фигуристка, призер Финала Гран-при по фигурному катанию Мария Сотскова высказалась о своем неудачном раннем браке с продюсером Михаилом Омельчуком.

В своем «Инстаграме» фигуристка устроила сессию вопросов-ответов. Один из подписчиков фигуристки спросил, какие выводы она сделала после неудачного брака.

По словам Сотсковой, это был неоценимый опыт, и он поделил её жизнь на до и после, позволил сделать много выводов.

«Самое главное, что я поняла: никогда нельзя верить словам, только поступкам», — написала Сотскова и добавила внизу: «Если в вашу жизнь приходит «сказочник-фантаст», скорее всего вы быстро это поймете».

Напомним, сейчас Марии Сотсковой 21 год, замуж она выходила в прошлом году, но сейчас уже рассталась со своим супругом.