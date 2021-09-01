Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от матча сборной России по футболу против Хорватии и поддержала национальную команду.

Слова Тарасовой цитирует Sport24. Тренер пожелала удачи сборной России и отметила, что команде нужно сыграть свободно и грамотно, не бояться потерять мяч и идти вперёд.

«Да, соперник серьёзный, но всегда очень важно самому отвечать за себя, не думать о сопернике и его уровне. Когда сам за себя отвечаешь и делаешь, что нужно, все хорошо получается», — сказала Тарасова, добавив, что тебя может победить любой соперник, если ты не готов и испытываешь страх.

«Самое важное — не думать о сопернике, думать только о себе, о том, как играть и как сделать все возможное для победы», — сказала Тарасова.

Игра состоится сегодня, 1 сентября, в «Лужниках».