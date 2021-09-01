Благодаря золотой медали Галины Липатниковой сборная России на Паралимпийских играх в Токио-2020 поднялась на вторую строчку в итоговой таблице.

Липатникова завоевала медаль летних Паралимпийских игр в толкании ядра стоя в классе F36. Лучший результат Липатниковой по итогам шести попыток составил 11,03 метра. Серебряную награду выиграла испанская спортсменка Мириам Рико Мартинес с результатом 9,62 метра. Третий результат показала китаянка Цин У. Её результат — 9,36 метра.

Для национальной команды это уже 31-я золотая медаль Паралимпийских игр в Токио. Также в активе российских спортсменов 20 серебряных и 36 бронзовых медалей. Россияне обогнали британцев, у которых 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград, и вышли на второе место в общекомандном зачёте. Возглавляют таблицу китайцы. В их копилке 66 золотых, 42 серебряных и 35 бронзовых медалей.