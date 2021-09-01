Петербургский СКА сегодня, 2 сентября, сыграет против череповецкой «Северстали» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

Матч состоится на площадке «Ледового дворца» в Череповце, начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне команда Валерия Брагина одержала четыре победы в четырех матчах над «Северсталью». В Петербурге СКА выиграл со счетом 2:0 и 4:1, а в Череповце праздновал победы со счетом 2:0 и 3:2.

При этом на недавнем турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге именно «Северсталь» стала единственной командой, которой удалось обыграть СКА. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу череповчан. СКА в итоге выиграл турнир, а «Северсталь» заняла 4-е место с четырьмя очками.