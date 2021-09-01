Мужская сборная России по волейболу сегодня, 2 сентября, проведёт матч против сборной Турции на старте чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд.

Встреча состоится на стадионе «Тампере Айс» в финском городе Тампере. Начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.

Помимо России и Турции в группе С также находятся сборные Финляндии, Нидерландов, Испании и Северной Македонии. В плей-офф смогут выйти четыре лучших команды из шести. Турнир стартовал 1 сентября и завершится 19 сентября.

Последний чемпионат Европы по волейболу среди мужчин выиграла сборная Сербии. Турнир будет проходить в четырех странах — в Финляндии, Чехии, Эстонии и Польше. Финал чемпионата будет проходить в Таллинне на стадионе «Са́ку Су́урхалль».