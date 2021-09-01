Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь матчей на сентябрь и начало октября этого сезона.

Одним из ключевых событий седьмого тура станет южное дерби, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». В восьмом ЦСКА в московском дерби сыграет против «Спартака». Матч состоится 20 сентября и начнется в 19:30. Игра будет проходить в понедельник по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу.

В девятом туре «Динамо» на своём поле примет казанский «Рубин», а в десятом московский ЦСКА сразится с «Краснодаром», а московский клуб «Локомотив» — с «Ростовом».

Ранее была информация, что клубы РПЛ создадут рабочую группу по вопросу лимита на легионеров.

Расписание матчей «Зенита» с 7-ого по 10-й тур:

7-й тур, 11 сентября (суббота)

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

8-й тур, 20 сентября (понедельник)

18:30 «Рубин» – «Зенит»

9-й тур, 25 сентября (суббота)

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

10-й тур, 3 октября (воскресенье)

16:30 «Зенит» – «Сочи»