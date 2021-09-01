Российский футболист, защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы.

Информацию об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, на предыгровой тренировке перед матчем с Хорватией Чистяков подвернул голеностоп и не сможет выйти на поле в ближайших матчах национальной команды.

«Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — отметил Чистяков.

Напомним, Дмитрий Чистяков был вызван в сборную России вместо травмированного защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, в изначальном списке игроков его не было.