В четверг, 2 сентября, состоится семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

На 19:00 по московскому времени запланирована встреча казанского «Ак Барса» и финского «Йокерита». Игра состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

Также в это время стартует встреча в Ярославле на «Арене-2000»: «Локомотив» в первом туре принимает рижское «Динамо». В 19:00 стартует также матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и китайским «Куньлунь Ред Стар».

В Череповце в 19:00 по мск начнется встреча местной «Северстали» с петербургским СКА. Нижегородское «Торпедо» в это же время принимает подольский «Витязь».

На 19:30 по московскому времени запланировано еще две игры. Московский «Спартак» на своем льду принимает владивостокский «Адмирал», а «Сочи» сыграет с хабаровским «Амуром».