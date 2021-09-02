В словацком Кошице сегодня, 2 сентября, стартуют соревнования в женском одиночном катании на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

На 18:10 по московскому времени назначен старт выступлений фигуристок с короткими программами.

Сборную России на этом этапе представляют две фигуристки из академии «Ангелы Плющенко» — Софья Муравьева и Вероника Жилина, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, а также Мария Захарова, которая тренируется в «Хрустальном» школы Самбо-70.

Муравьева попала в первую разминку под 3-м номером, во второй разминке под 7-м номером выступит Жилина. Захарова получила место в третьей разминке — 12-й стартовый номер. В пятой разминке под 23-м номером откатается Аделия Петросян.

Произвольные программы фигуристки покажут в субботу, 4 сентября.