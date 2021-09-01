Двукратный олимпийский чемпион в плавании, россиянин Евгений Рылов признался, что подумывает над тем, чтобы начать делать маски с котиками.

После триумфального выступления на Олимпийских играх в Токио весь мир увидел его маску с котиком. После Игр-2020 у Евгения, по его словам, часто стали спрашивать где найти подобную маску.

«Уже на чемпионате Европы всем эти маски нравились, но во время Олимпиады это все разгорелось. Дошло до того, что Международная федерация плавания (FINA) просила такую маску с автографом, но у меня была одна единственная. Я думаю пробовать делать эти маски, посмотрим, что из этого выйдет», — рассказал Рылов в интервью на форуме «Новое знание».

Рылов завоевал на Олимпиаде в Токио две золотые и одну серебряную награды. Напомним, с тех пор, как возобновились соревнования по плаванию во время пандемии, Евгений начал выходить в бассейн на всех соревнования в маске с изображением котиков.