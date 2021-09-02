В четверг, 2 сентября, стартуют соревнования на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в словацком Кошице.

На 11:45 по московскому времени назначен старт короткой программы у юниоров, на 16:00 в расписании стоит короткая программа пар.

Сборную России в мужском одиночном катании будут представлять Андрей Анисимов (3-й стартовый номер), Кирилл Сарновский (4-й номер). Илья Яблоков (16-й номер) и Александр Голубев (20-й номер).

В парном катании в Кошице выступят три российские пары: Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (2-й номер), Полина Костюкович/Алексей Брюханов (7-й стартовый номер) и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов

(11-й, заключительный стартовый номер).