Испанский футбольный клуб «Барселона» хотел бы продлить контракт с главным тренером каталонцев Рональдом Куманом. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По словам источника, руководство «Барселоны» связалось с Куманом и его агентом, чтобы обсудить новое соглашение. Ожидается, что новый контракт будет заключён по окончании нынешнего. Действующий контракт нидерландского специалиста с испанским клубом рассчитан до 2022 года.

Рональд Куман возглавил испанскую «Барселону» в 2020 году. Под его руководством каталонский клуб стал обладателем Кубка страны в прошлом сезоне.

В этом сезоне испанская «Барселона» в 3 матчах набрала 7 очков. В испанской Примере каталонцы занимают 4-е место в турнирной таблице. Лидером в турнирной таблице является мадридский «Реал».