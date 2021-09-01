Формула-1 опубликовала заявление, касающееся сорванного из-за дождя Гран-при Бельгии. Пилоты проехали всего три круга с машинами безопасности.

«Учитывая влияние погоды на Гран-при Бельгии 29 августа, Формула-1 и промоутеры прорабатывают различные варианты для обладателей билетов, выражая признательность и благодаря их за приверженность и преданность», — сообщается в заявлении Формулы-1 на официальном аккаунте в «Твиттере».

Напомним, ранее многие болельщики, которые были на стадионе в этот уикенд, потребовали вернуть им деньги за билеты.

Победителем на Гран-при Бельгии признали стартовавшего с поула Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл». Все пилоты получили половинчатые очки за эту гонку.