Постолимпийский чемпионат Европы по волейболу проходит сразу в четырех странах — Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии. Мужская сборная России, возглавляемая финским специалистом Туомасом Саммельвуо, будет проводить свои матчи группового этапа в Тампере.

Россияне, попавшие в группу С, начнут турнир сегодня с матча против сборной Турции. Их следующими соперниками станут Нидерланды, Финляндия, Испания и Северная Македония.

В общей сложности на чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы — по шесть в каждой. В 1/8 финала выйдут по четыре сборные: команды из группы С сразятся с представителями группы А, а сборные из группы В соответственно встретятся с секстетом D. Для российских волейболистов это означает, что со своими недавними обидчиками — французами — они встретятся не раньше полуфинала.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио мужская сборная России потерпела всего два поражения: одно на групповом этапе, второе — в финале. И оба раза — от Франции. Нынешний чемпионат Европы, пусть и носящий постолимпийский статус (что всегда сказывается на составах команд), будет отличной возможностью взять реванш за досадные поражения.

Впрочем, легко российской команде не будет: сразу после Игр на неё обрушилась череда травм, в связи с чем на чемпионат Европы не приехали сразу несколько ведущих волейболистов. Во-первых, на плановое лечение отправился Максим Михайлов — это не стало сенсацией, и команда была готова играть без лидера. В его отсутствие на передний план должен был выйти Виктор Полетаев, но он травмировал ахилл и был вынужден сняться с турнира. Вскоре после этого из расположения сборной пришли новые неутешительные известия: повреждения получили Антон Семышев и Денис Богдан. Вместо них в экстренном порядке был вызван 21-летний доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин — сын легендарного Сергея Тетюхина, пока не имеющий опыта выступлений за национальную команду.

Также в Новогорск были приглашены Максим Жиаглов и Кирилл Клец, им предстояло поспорить за одно место в составе. В итоге Саммельвуо сделал выбор в пользу Клеца, а в диагонали решил попробовать Егора Клюку. Как объясняет «БО Спорт», в качестве примера тренер рассматривал американца Мэттью Андерсона, который в клубе выступает на позиции доигровщика, а в сборной играет диагонального. При этом выпускать Егора на непривычную позицию в каждом матче Саммельвуо не собирается: он хочет запутать соперников, чтобы накануне игры они не понимали, как россияне расположатся на площадке. В официальном списке вторым диагональным и вовсе значится Фёдор Воронков, но «БО Спорт», ориентируясь на свои данные, утверждает, что игрок всё же будет действовать на приёме.

Стоит обратить внимание на то, что и действующие олимпийские чемпионы не могут похвастаться оптимальным составом. Изменения в сборной Франции произошли даже на тренерском уровне: сразу после Токио команду возглавил легендарный бразилец Бернардиньо. Вряд ли его привлекает перспектива ударить в грязь лицом в первом же турнире, поэтому придется изрядно потрудиться: во-первых, работать предстоит под колоссальным давлением, во-вторых — с неполным составом.

Французам не помогут сразу два члена олимпийской команды — диагональный Стефан Буайе и доигровщик Кевин Тилли, которые сами отказались от вызова в сборную. Понять игроков можно: свою главную в жизни победу они одержали меньше месяца назад, и чемпионат Европы уже не кажется им привлекательным. Но если проблемы с мотивацией у команды начались уже сейчас, новому тренеру будет тяжело вдвойне.

Однако французы — не единственные, кто наравне с Россией будет претендовать на победу. Не стоит забывать, кто составил тройку призеров предыдущего розыгрыша турнира — это сборные Сербии, Словении и Польши. На сербов стоит обратить особое внимание, поскольку они пропускали Олимпиаду и целенаправленного готовились к защите титула. Проблем с составом у команды нет: в обойме все, включая MVP прошлого Евро Уроша Ковачевича. Словенцы тоже рассчитывали подойти к турниру в хорошей форме, но завершающий этап подготовки получился скомканным из-за коронавируса: команда планировала выступить на соревнованиях в Запорожье, но вместо этого оказалась закрытой на карантин из-за положительного теста у Яни Ковачича.