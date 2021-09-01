Российская лыжница сборной России Татьяна Сорина провела совместную тренировку с олимпийской чемпионкой норвежкой Терезе Йохауг.

Видео с тренировки показал муж и тренер Татьяны Егор Сорин в «сториз» своей социальной сети «инстаграм». Тренировка прошла в итальянском Ливиньо.

«Что, Таня, первый раз в первый класс? Езжай, старших слушайся. Хорошего тебе учебного дня», — дал напутственные слова жене Сорин.

На чемпионате мира в 2021 году в немецком Оберстдорфе Татьяна Сорина в составе сборной России завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке. Россиянки уступили лишь представительницам Норвегии во главе с Терезе Йохауг.

33-летняя норвежка Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой в эстафете, 14-кратной чемпионкой мира и трёхкратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте.