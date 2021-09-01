За несколько дней до старта организаторы заявили о переносе забега Пушкин – Санкт-Петербург. О решении команда Pushkin Run сообщила в своем официальном аккаунте в Instagram.

«‎У нас 100% готовность к пробегу Пушкин – Санкт-Петербург, но в связи с эпидемиологической ситуацией и рекомендациями городских властей мы вынуждены перенести забег…..», – так начинался печальный для всех участников мероприятия пост в социальной сети. В комментариях к нему неравнодушные любители спорта поддержали команду и выразили надежду, что соревнования всё же состоятся в ближайшее время.

Пока организаторы объявили новую дату легкоатлетического старта – 17 октября. Ранее в этот день был запланирован «Арена Марафон», один из крупнейших забегов в Санкт-Петербурге. Как пройдет совмещение двух мероприятий, в команде Pushkin Run дополнительно не уточнили.

Сейчас участники пробега «Пушкин – Питер» могут как согласиться на старт в следующем месяце, так и оформить возврат денег. Информацию об этом подтверждают организаторы: «Если у кого-то не будет возможности перенести свое участие на новую дату, мы, конечно, вернем стартовый взнос».

Напомним, что в 2021 году 94-й традиционный «Петербургский марафон» должен был объединить спортсменов на дистанциях 5, 10 и 30 километров по маршруту от Пушкина до Санкт-Петербурга.