С 1 сентября 2021 года в 150 российских школах в тестовом формате запускается проект «Футбол в школе», разработанный Российским футбольным союзом (РФС).

Еще в декабре прошлого года стало известно, что РФС работает над новым проектом. Урок футбола будет заменять третий урок физкультуры, на нем школьники смогут познакомиться с азами самой популярной спортивной игры.

На данный момент в тестовом режиме урок футбола учреждён в школах Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.

Заниматься футболом будут как мальчики, так и девочки. Кроме того, планируется проведение соревнований между школами. В этом году будут проводиться муниципальные школьные лиги, с 2022 года — Единая школьная лига всей страны.