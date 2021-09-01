Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд будет проходить в период с 1 по 19 сентября. Принимать соревнования будут четыре страны — Польша, Эстония, Чехия и Финляндия.

Сборная России будет выступать в группе С, все матчи которой состоятся в финском городе Тампере. Соперниками россиян станут команды Турции, Финляндии, Нидерландов, Испании и Северной Македонии. Первый матч подопечные Туомаса Саммельвуо проведут в четверг, 2 сентября, против турок.

В общей сложности на турнире выступят 24 команды, разделенные на четыре группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждого секстета. Представители группы С в 1/8 финала сыграют с командами из группы А, а группа В попадет на группу D.

Напомним, что действующими чемпионами Европы являются волейболисты из Сербии, пропустившие Олимпиаду в Токио.