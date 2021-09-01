Клубы РПЛ «Зенит» и «Локомотив» пытались обменяться футболистами в летнее трансферное окно, по данным журналиста издания «Спорт-Экспресс» Максима Алланазарова.

«Трансферное окно в Европе закрыто, но на Руси движуха еще не закончилась», -сообщил представитель СМИ.

Это мог бы быть громкий переход этого межсезонья. Антона Миранчука мы могли бы увидеть в стане «сине-бело-голубых», а Андрея Мостового в цветах «красно-зелёных».

По словам Максима Аланазарова, сделка маловероятна из-за травмы Миранчука.

«На данный момент подобный обмен маловероятен. Прежде всего, из-за травмы Миранчука, о которой говорил агент Антона Вадим Шпинев», – отметил журналист Аланазаров.