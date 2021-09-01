Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов обратился к национальной команде в преддверии матча с Хорватией в отборе на чемпионат мира-2022.

На видео, опубликованном в «Инстаграме» ФНЛ, Тарасов вспомнил, как сам защищал цвета сборной России. По словам футболиста, у него всегда горели глаза, когда он слушал гимн перед началом встречи.

«Хочу пожелать нашим парням из сборной России в предстоящем матче с хорватами победы, удачи. Ребята, выходите и играйте всем сердцем, всей душой за наш флаг, за нашу страну. Мы в вас верим, всегда поддерживаем. Вы знаете мое отношение к России и, конечно же, к сборной, поэтому всегда с вами. Желаю удачи и только победы. Давайте порвем Хорватию вместе!» — сказал Тарасов.

Напомним, игра состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент Россия и Хорватия лидируют в группе Н, имея по шесть очков после трех туров. Напрямую на чемпионат мира попадет команда, выигравшая отбор в своей группы. Сборные, занявшие второе место, будут играть стыковые матчи.

4 сентября российские футболисты на выезде сыграют с Кипром, а 7 сентября в Москве примут Мальту. Эта серия матчей станет для команды первой под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова после Евро-2020.