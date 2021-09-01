Сборная России по футболу ни разу в истории не обыгрывала Хорватию. Команды встречались четыре раза, два матча завершились вничью, еще в двух россияне проиграли.

Первая встреча состоялась в сентябре 2006 года в рамках отбора на Евро-2008, тогда командам не удалось открыть счет. Ответная игра в рамках того же отбора завершилась с аналогичным счетом — 0:0. Российскую сборную тогда возглавлял Гус Хиддинк, хорватскую — Славен Билич.

Третий раз команды встретились в ноябре 2015 года в товарищеском матче. Тогда подопечные Леонида Слуцкого в Ростове-на-Дону уступили со счетом 1:3. Единственный гол в составе россиян забил нападающий Фёдор Смолов.

И, наконец, четвертая встреча прошла в 2018 году в рамках чемпионата мира. В четвертьфинале россияне во главе со Станиславом Черчесовым потерпели поражение в серии пенальти — 2:2 (3:4). Хорваты дошли до финала турнира, где уступили французам.