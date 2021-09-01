Известный спортивный журналист Нобель Арустамян может занять руководящий пост в Российском футбольном союзе (РФС). Об этом сообщил комментатор Константин Генич у себя в телеграм-канале.

«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал Генич.

Напомним, недавно Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ». Причиной прекращения сотрудничества стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. По словам журналиста, он не хотел принимать участие в проекте, который, на его взгляд, больше похож на передачу «Пусть говорят» или «Окна».

После того, как «Матч ТВ» отказался снимать интервью с эфира, Арустамян принял решение об увольнении по собственному желанию.