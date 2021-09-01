Американский боец UFC Джастин Гэтжи заявил, что лёгкий вес в промоушене превратился в посмешище после того, как российский чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

«Я был огорчён тем, что Чендлер получил ту возможность, которая должна была достаться мне. Я был в ярости в то время. Думаю, титул в лёгком весе был самым желанным в UFC, когда чемпионом был Хабиб, но в одночасье этот дивизион превратился в посмешище для UFC», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

По мнению американца, когда Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер сражались за титул, ни один из них не мог называться лучшим бойцом в дивизионе. Гэтжи уверен, что он сам должен был драться за пояс, а его соперником следовало сделать Дастина Порье.

Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. В поединке с Гэтжи он в очередной раз защитил титул, а сразу после боя сказал, что больше не выйдет в октагон.