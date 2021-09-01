Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в России. По информации RAC 1, агент футболиста ведет переговоры с клубами из РПЛ и турецкой Суперлиги.

Однако ранее СМИ писали, что сам Пьянич хочет вернуться в «Ювентус». Согласно слухам, его агент Фали Рамадани находится в Италии, вскоре он проведет беседу с руководством туринского клуба. В ближайшее время боснийский хавбек покинет «Барселону».

Напомним, Пьянич присоединился к каталонскому клубу в 2020 году, подписав четырехлетнее соглашение. В минувшем сезоне он отыграл 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

С 2018 года полузащитник вызывается в сборную Боснии и Герцеговины, за которую отыграл 99 матчей и забил 16 мячей. На юношеском уровне Пьянич выступал за Люксембург.