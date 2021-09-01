Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о планах Дины Авериной на ближайшее будущее.

«Она вернулась, не бросила, она тренируется и готовится к чемпионату мира. Вот вам и ответ», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».

Чемпионат мира по художественной гимнастике будет проходить в японском Китакюсю в период с 27 по 31 октября 2021 года.

Напомним, на Олимпиаде в Токио сборная России сенсационно осталась без золота в художественной гимнастике. Дина Аверина заняла второе место, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Поскольку победительница уронила предмет в одном из упражнений, возникли споры о справедливости судейства.