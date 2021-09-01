Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде (Сербия) на «Штарк-Арене» и завершилась со счетом 0:3 (20:25, 8:25, 25:25).

Самым результативным игроком в составе сборной России стала 17-летняя Арина Федоровцева, записавшая на свой счет семь очков. По пять баллов набрали Татьяна Кадочкина и Елизавета Котова. У итальянок 15 очков набрала диагональная Паола Эгону, 13 баллов в активе Элены Пьетрини.

Таким образом, итальянки вышли в полуфинал турнира, где в пятницу, 3 сентября, сыграют со сборной Нидерландов. Голландские волейболистки в четвертьфинале оказались сильнее шведок — 3:0.

Женский чемпионат Европы по волейболу завершится 4 сентября.