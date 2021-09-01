Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Казахстаном в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра проходила на «Астана-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на второй минуте встречи: с передачи Александра Караваева отличился Роман Яремчук. Сборной Казахстана удалось отыграться лишь после перерыва: на 74-й минуте Руслан Валиуллин сравнял счет.

В добавленное время украинский нападающий Даниил Сикан вновь вывел гостей вперед, но Валиуллин снова спас свою команду от поражения, оформив дубль на 96-й минуте.

Украина занимает промежуточное второе место в турнирной таблице группы D, имея 4 очка после четырех туров. Казахстан пока сыграл только три матча и идет на четвертом месте с 2 очками.