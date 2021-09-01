Голкипер Станислав Крицюк стал игроком «Зенита» и уже приступил к тренировкам в новой команде. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отметим, что официального объявления со стороны клуба пока не было.

Ранее португальский журналист Педро Сипульведа сообщил, что в скором времени Крицюк перейдет в «Зенит» из клуба «Жил Висенте». Фиксированная сумма трансфера составит 2 миллиона евро, ещё столько же португальский клуб получит в качестве бонусов: 1,5 миллиона евро, если Крицюк сыграет 50% матчей за «Зенит» и еще 500 тысяч евро в случае если «Зенит» сможет выйти из группы в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее Крицюк выступал за «Краснодар», из которого перешел в португальский «Белененсеш», а потом стал игроком «Жил Висенте».