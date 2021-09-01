Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Хорватия в отборе на чемпионат мира-2022.

Экс-футболист обратил внимание на то, что новый главный тренер Валерий Карпин серьезно обновил состав, в результате чего на каждой позиции возникла конкуренция.

«На это очень интересно посмотреть. Но не стоит забывать, что команда в полном составе тренировалась всего пару дней, и это при новом тренере — что по итогу от нее ждать, неизвестно», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Также Малафеев оценил готовность сборной Хорватии. По его мнению, команда находится уже не в тех кондициях, которые имела на чемпионате мира-2018. Против России не сыграют Модрич, Ребич и Петкович, которые ранее помогали команде добиваться высокого результата.

«Хотел бы отметить тот факт, что на стадионе будет присутствовать 20 000 человек — это очень большая мотивация показать достойный результат и порадовать всех болельщиков сборной. Убежден, что наша сборная обязательно забьет и в целом добьется победы, давайте предположу счет 2:0», — сказал Малафеев.

Напомним, матч состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучи в 21:45 мск. На данный момент Россия и Хорватия лидируют в группе Н, имея по шесть очков после трех туров.