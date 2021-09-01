Российская федерация баскетбола (РФБ) еще не приняла решение о том, кто возглавит мужскую национальную команду.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство РФБ рассматривает две кандидатуры: Сергея Базаревича, который возглавляет команду в настоящий момент, и Зорана Лукича, работающего в «Нижнем Новгороде».

Источник утверждает, что идею приглашения Лукича активно поддерживает генеральный менеджер сборной России и «Нижнего Новгорода» Сергей Панов.

Напомним, под руководством Базаревича сборная России не отобралась на Олимпийские игры в Токио. Потерпев поражения от Германии и Мексики, российские баскетболисты заняли последнее место в группе.

Базаревич возглавляет сборную России с 2016 года, Лукич стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в 2017-м.