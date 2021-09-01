Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле-1 по окончании сезона-2021.

«Вот и всё. Это будет мой последний сезон в Формуле-1. Я принял это решение ещё прошлой зимой. Это было непростое решение, но после этого сезона настанет время для чего-то нового», — написал Райкконен на своей странице в «Инстаграме».

Пилот поблагодарил свою семью, болельщиков и всех, кто принимал участие в его гоночной карьере.

Напомним, 41-летний Райкконен является чемпионом мира 2007 года. В сезонах 2007—2009 и 2014—2018 финн выступал за «Феррари», а в конце 2018 года перешёл в команду «Заубер», впоследствии переименованную в «Альфа-Ромео».