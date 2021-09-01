Хореограф Артем Федорченко выразил мнение, что техническая составляющая в фигурном катании стала преобладать над скольжением и эмоциональной частью.

«Сейчас очень сильно начало угасать в программах само катание, эмоциональная часть, скольжение, хореография. Больше по процентам начинает преобладать техническая часть. Все гонятся за прыжками. Я это не поддерживаю. Мне кажется, что фигурное катание должно оставаться фигурным катанием», — приводит слова Федорченко Sport24.

Напомним, 19-летний Федорченко является самым популярным фигуристом в ТикТоке: на данный момент у него 1,9 млн подписчиков. Экс-спортсмен принимает участие в ледовом шоу «Анна Каренина», поставленном Ильей Авербухом, а также проводит совместные сборы с хореографом «Хрустального» Алексеем Железняковым.