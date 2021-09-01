Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча между Россией и Хорватией в отборе на чемпионате мира-2022.

«Я рассчитываю, что мы обыграем хорватов. У них команда — не детский сад, сложная, но я уверен, что мы победим. Мы будем биться до последнего и поддержим тот почин, который задали наши пляжники, когда они вопреки всему смогли вырвать победу силой духа», — приводит слова Милонова «Матч ТВ».

Напомним, Россия сыграет с Хорватией в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Матч будет проходить на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 1 сентября, и начнется в 21:45 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

На данный момент Хорватия и Россия возглавляют турнирную таблицу группы Н, имея по шесть очков после трех туров. Напрямую на чемпионат мира попадут только победители групп.