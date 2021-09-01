В Москве на стадионе «Лужники» начался футбольный матч между сборными России и Хорватии. Команды встречаются в рамках 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2022, стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

Главным арбитром встречи назначен Рой Рейншрейбер из Израиля. В роли его ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефер — Эйтан Шмулевич.

Сегодняшняя встреча станет дебютной для Валерия Карпина в роли главного тренера сборной России. Примечательно, что в стартовый состав он не включил ни одного чистого форварда.

Состав сборной России: Гилерме, Караваев, Джикия, Фернандес, Дивеев, Баринов, Головин, Миранчук, Кузяев, Захарян, Ионов.

Состав сборной Хорватии: Ливакович, Соса, Юранович, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.