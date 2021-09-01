Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал самым молодым полевым игроком в составе сборной России по футболу. Сегодня, 1 сентября, он дебютирует за национальную команду в матче с Хорватией.

Футболист вошел в стартовый состав и тем самым установил новый рекорд среди полевых игроков. Он проведет дебютный матч в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней. А рекордсменов среди футболистов всех амплуа является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который впервые сыграл за сборную в 18 лет и 20 дней.

Состав сборной России: Караваев, Джикия, Дивеев, Фернандес, Баринов, Головин, Миранчук, Кузяев, Захарян и Ионов.

Напомним, Россия сыграет с Хорватией в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Матч будет проходить на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 1 сентября, и начнется в 21:45 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.