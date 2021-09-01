Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал попадание голкипера Маринато Гилерме в стартовый состав на матч с Хорватией.

«Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гилерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно. Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее Карпин сообщил, что доверил выбор голкипера тренеру вратарей Виталию Кафанову.

Россия сыграет с Хорватией в четвертом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Матч будет проходить на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 1 сентября, и начнется в 21:45 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.