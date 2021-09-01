Омский «Авангард» уверенно обыграл московский ЦСКА в стартовом поединке регулярного чемпионата КХЛ-2021/22. Игра проходила в Балашихе на одноименной арене и завершилась со счетом 4:0.

«Авангард» вышел вперед уже на четвертой минуте встречи: нападающий Петер Цегларик реализовал большинство, в роли его ассистентов выступили Сергей Толчинский и Оливер Каски.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьем омичи еще трижды поразили ворота Адама Рейдеборна. Сначала еще одно большинство реализовал Корбан Найт, затем Цегларик оформил дубль. Меньше двух минут потребовалось на то, чтобы и Найт отметился второй шайбой.

Напомним, в прошлом сезоне «Авангард» и ЦСКА сражались в финале Кубка Гагарина, трофей достался омскому клубу.