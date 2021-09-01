Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как его супруга Татьяна Сорина провела тренировку с титулованной норвежкой Терезой Йохауг.

«Всё прошло хорошо: была спокойная тренировка с короткими ускорениями. Таня в Ливиньо тренируется первый раз, поэтому Терезе Йохауг и Хелене Фоссесхольм показали ей места, где они катаются на роллерах. Покатались три часа, Таня осталась довольна», — приводит слова Сорина ТАСС.

Тренер отметил, что его супруга плохо владеет английским языком, поэтому полноценного общения с норвежками у неё не получилось.

«Задание было кататься в первой зоне, но, чтобы оставаться в йохаугской первой зоне, приходилось немного залазить во вторую зону интенсивности. Но мы только начали, мы здесь с ними ещё пять дней будем тренироваться», — сказал Сорин.

Напомним, в прошлом сезоне Сорина заняла пятое место в общем зачете Кубка мира. Йохауг завершила сезон лишь на девятой позиции, поскольку сборная Норвегии пропустила часть сезона из-за пандемии коронавируса. Ранее норвежка завоевала золото Олимпиады-2010 и 14 раз побеждала на чемпионатах мира.