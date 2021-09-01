Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поприветствовала студентов РГУФКа на торжественном мероприятии в честь начала нового учебного года.

Напомним, Загитова будет получать второе высшее образование в университете физической культуры.

«Всем привет! Для меня большая честь находиться сегодня вместе с вами и почетно очень учиться в этом университете. Сегодня я так же волнуюсь, как и вы, поэтому пожелаю нам всем удачи, успехов и продуктивного года. Всем спасибо и с праздником», — сказала Загитова.

Загитова будет учиться на направлении «Спорт», она поступила на заочное отделение. Будучи олимпийской чемпионкой, она была зачислена без вступительных испытаний. На ту же специальность подали документы фигуристки Алёна Косторная и Дарья Павлюченко.