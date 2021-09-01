Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро в четырех сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 56 минут, в середине второго сета игра была прервана из-за дождя. Рублев записал на свой счет 18 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. Испанец семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и сделал один брейк.

Рублев стал первым из россиян, кому удалось пробиться в третий круг текущего турнира. В ближайшее время к нему может присоединиться Даниил Медведев, который в настоящие минуты играет с немцем Домиником Кёпфером.

Карен Хачанов не сумел преодолеть барьер первого круга, Аслан Карацев завтра сыграет с Джорданом Томпсоном во втором раунде.