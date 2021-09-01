Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче с Ирландией. Команды встречаются в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, к середине первого тайма счет не открыт — 0:0.

На 15-й минуте встречи главный арбитр Матей Юг назначил одиннадцатиметровый в ворота ирландцев, но Роналду не сумел переиграть голкипера Гэвина Базуну.

Напомним, что на данный момент 36-летний Роналду пока делит мировой рекорд по количеству голов за национальную команду с иранцем Пли Даиеи.

Команды выступают в группе А. После трех туров португальцы лидируют, имея в своем активе 7 очков. Ирландия и Азербайджан замыкают таблицу, не набрав ни одного балла.