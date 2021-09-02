Российский теннисист Аслан Карацев сыграет с представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге Открытого чемпионата США. Матч будет проходить сегодня, 2 сентября, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

На старте турнира Карацев, посеянный под 21-м номером, в четырех сетах одолел испанца Хауме Муньяра — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Томпсон в первом круге оказался сильнее итальянца Джанлуки Магера — 4:6, 6:3, 7:5, 2:6, 7:6 (7:3).

Победитель сегодняшнего матча выйдет в третий круг, где сыграет либо с американцем Тейлором Фритцем, либо с его соотечественником Дженсоном Бруксби.

Ранее в третий круг US Open пробились россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев. Карен Хачанов и Евгений Донской не сумели выйти во второй раунд.