Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сделал одну замену в перерыве матча с Хорватией: вместо полузащитника Алексея Миранчука на второй тайм вышел нападающий Антон Заболотный.

Напомним, команды встречаются в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. После первого тайма счет не открыт -0:0.

Сегодняшняя встреча является дебютной для Карпина в роли главного тренера сборной России. Кроме того, первый матч за национальную команду проводит 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

После трех туров сборные Хорватии и России лидируют в турнирной таблице группы Н, имея по шесть набранных очков. Напрямую на ЧМ-2022 попадут только победители групп. Команды, занявшие второе место, будут играть стыковые матчи.