Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Касаткина, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Вондроушова записала на свой счет два эйса, трижды ошиблась на подаче и сделала пять брейков.

В третьем круге Касаткина встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной, посеянной под пятым номером.

Напомним, общий призовой фонд US Open составляет 57,5 миллионов долларов. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.