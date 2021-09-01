Федерация футбола Бразилии направила жалобу в ФИФА после того, как «Зенит» обратился к ним с просьбой вернуть полузащитников Малкома и Клаудиньо в расположение клуба.

Из-за требования «Зенита» игроки решили пропустить матч с Чили в отборе на чемпионат мира-2022. Сборная Бразилии осталась недовольна произошедшим и обратилась в ФИФА.

«Руководствуясь правилами ФИФА, мы поговорили с игроками и объяснили, что к ним не могут быть приняты санкции. Тем не менее, после беседы с главным тренером Тите и координатором сборной Жунинио Паулистой, они приняли решение вернуться в клуб», — гласит сообщение сборной Бразилии.

В четверг, 2 сентября, бразильцы сыграют с командой Чили, затем 5 и 7 сентября встретятся со сборными Аргентины и Перу соответственно.

Напомним, Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами Токио-2020.