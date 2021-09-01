Петербургский «Зенит» обратился в сборную Бразилии с просьбой вернуть полузащитников Малкома и Клаудиньо в расположение клуба.

Требование сине-бело-голубых обусловлено тем, что футболисты рискуют пропустить матч с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, запланированный на 14 сентября. Дело в том, что страны Южной Америки по законам Англии находятся в так называемой красной зоне, и игрокам, прибывшим из данных регионов, придется уйти на карантин.

Это касается не только Малкома и Клаудиньо, но и полузащитника Вильмара Барриоса, который находится в расположении сборной Колумбии.

Напомним, к завтрашнему дню должно стать известно, будет ли матч с «Челси» перенесен на нейтральное поле. Ранее УЕФА заявлял, что если лондонцы не гарантируют «Зениту» беспрепятственный въезд в страну, игра будет перенесена.